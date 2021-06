2Frères fracassent un record grâce à Guérir nos mémoires

Le populaire duo 2Frères vient de battre un nouveau record grâce à la chanson Guérir nos mémoires! Le plus récent extrait de l’album À tous les vents vient en effet d’atteindre la première place des chansons les plus diffusées par les radios au Québec, ce qui permet à Erik et Sonny Caouette d’obtenir un 11e numéro 1 depuis le début de leur carrière!

Depuis que l’ADISQ compile son Top 100 hebdomadaire des rotations radio, il y a une vingtaine d’années, jamais un artiste ou un groupe n’avait obtenu autant de numéros 1! 2Frères avaient déjà décroché le record de longévité d’une chanson au numéro 1 en février 2019 alors que Comme avant était restée pas moins de 25 semaines consécutives en pole position.

Guérir nos mémoires est également le 8e numéro 1 consécutif pour 2Frères, ce qui constitue un autre record. Tous les extraits radio de leurs deux derniers albums ont figuré en tête du Top 100 et, depuis le début de leur carrière, les différentes chansons du duo ont séjourné un total de 87 semaines en première position.

Écrite et composée par Steve Marin, Amélie Larocque et Martin Véronneau, la chanson Guérir nos mémoires a récemment fait l’objet d’un vidéoclip qui sera dévoilé dans les prochains jours. Celui-ci regroupera des images d’archives des années 70 provenant des fans du groupe qui ont été mis à contribution au cours des derniers mois.

Lancé en février 2020, le plus récent album de 2Frères a atteint la première position des ventes au Québec, dès sa sortie. Succédant à Nous autres et La route, À tous les vents est le troisième disque des récipiendaires du Félix du Groupe de l’année au Gala de l’ADISQ en 2016 et 2018.