2Frères présenteront un spectacle virtuel ce printemps

Le populaire duo 2Frères renouera bientôt avec ses fans en présentant une version virtuelle de son plus récent spectacle! Baptisé À tous les vents - Le spectacle que vous n’avez pu voir, ce concert sera diffusé en direct du Théâtre Capitole de Québec, le 3 avril prochain, dès 20 h.

« On n’a finalement pas eu l’occasion de faire la tournée À tous les vents alors on se reprend avec cet événement rebaptisé À tous les vents - Le spectacle que vous n’avez pu voir. Vous serez là? », ont déclaré Érik et Sonny Caouette sur les réseaux sociaux, en annonçant cette bonne nouvelle.

Disponible pour un soir seulement, ce spectacle à grand déploiement mis en scène par Steve Marin sera présenté sur la plateforme WhiteBox Play. Les billets pour y assister sont en vente dès maintenant au coût de 25 $ (+ frais) sur le site officiel de 2Frères.

Intitulé À tous les vents, le plus récent album de 2Frères a atteint la première position des ventes au Québec, dès sa sortie, en février 2020. Succédant à Nous autres et La route, il s’agit du troisième disque en carrière des récipiendaires du Félix du Groupe de l’année au Gala de l’ADISQ en 2016 et 2018.