ABBA de retour avec un nouvel album après 40 ans de silence

Quarante ans. Voilà le temps qu’il aura fallu avant de pouvoir enfin entendre du nouveau matériel d’ABBA! Le célèbre groupe suédois a en effet annoncé qu’il allait se reformer afin de lancer un nouvel album de 10 chansons originales et présenter une tournée en hologrammes baptisée ABBA-tars!

Intitulé Voyage, le 9e disque studio d’ABBA succédera à The Visitors paru en 1981. La légendaire formation de Stockholm a profité de cette annonce pour dévoiler les chansons I Still Have Faith in You et Don't Shut Me Down, les deux premiers extraits de Voyage qui paraîtra le 5 novembre prochain.

« Oui, nous avons fait un nouvel album », ont déclaré Björn Ulvaeus et Benny Andersson, lors d’un évènement organisé à Londres et diffusé en direct sur YouTube, jeudi après-midi.

Composé d’Agnetha Fältskog (71 ans), Benny Andersson (74 ans), Björn Ulvaeus (76 ans) et Anni-Frid Lyngstad (75 ans), ABBA a connu son heure de gloire dans les années 70 avec des hits comme Dancing Queen, Mamma Mia, Gimme! Gimme! Gimme!, Voulez-Vous et The Winner Takes It All.

Le groupe s’était séparé en 1982 mais des rumeurs de retrouvailles circulaient depuis quelques années déjà.