ABBA et Drake se retrouvent au sommet des palmarès

Des artistes qu’un océan sépare (au propre comme au figuré!), deux genres musicaux complètement différents mais un seul et même succès : ABBA et Drake se démarquent sur les palmarès de la planète cette semaine grâce à leurs nouveautés respectives!

Après 40 ans d’absence, ABBA a effectué son grand retour dans le Top 10 au Royaume-Uni grâce à Don’t Shut Me Down, le premier extrait de son album Voyage qui paraîtra le 5 novembre prochain! I Still Have Faith in You, un autre single tiré du 9e disque studio du célèbre groupe suédois, s’est quant à lui classé en 14e position dans les palmarès britanniques.

De son côté, Drake continue de multiplier les records avec son album Certified Lover Boy, lancé le 3 septembre dernier. Après être devenu l’album de 2021 le plus écouté en ligne durant une période de 24 heures, le sixième disque studio du rappeur canadien a été propulsé au numéro 1 du Billboard 200, un classement qui dresse chaque semaine la liste des albums les plus vendus en sol américain.

Mais ce n’est pas tout! Le plus récent disque du chanteur de 34 ans a généré pas moins de 743 millions d’écoutes en ligne et 613 000 ventes aux États-Unis la semaine dernière, devenant ainsi l’album le plus populaire en sol américain depuis un an, tout juste derrière Folklore de Taylor Swift qui s’était vendu à 846 000 exemplaires durant la dernière semaine de juillet 2020.

Certified Lover Boy s’est également classé en première position au Royaume-Uni et en Australie.