AC/DC et les Beatles rendraient les chirurgiens plus précis

On fait des études sur tout, absolument TOUT! La dernière preuve en date? Des chercheurs allemands ont découvert qu’AC/DC et les Beatles rendraient les chirurgiens plus efficaces, plus précis et plus rapides!

Selon une étude de l’Université de Heidelberg en Allemagne, les chirurgiens qui écoutent de la musique durant une opération obtiendraient en effet de meilleurs résultats pour leurs patients. Le hard rock et le soft rock réduiraient particulièrement leur stress, ce qui leur permettrait d’accomplir des tâches plus délicates.

Quatre chansons ont été testées pour leurs effets sur le travail des chirurgiens, soit Highway To Hell et T.N.T. d’AC/DC ainsi que Hey Jude et Let It Be des Beatles.

Les chirurgiens qui écoutaient ces pièces ont vu une réduction de près de 50 % du temps nécessaire pour effectuer une découpe de précision ou encore pour suturer des plaies. Ceux-ci ont également amélioré de 5 % la précision des procédures chirurgicales qu'ils effectuaient.

« Nos résultats démontrent que le soft rock et le hard rock peuvent tous deux améliorer les performances chirurgicales. Dans le cas du hard rock, l’effet positif était particulièrement visible lorsque la musique était jouée à un volume élevé. Il est possible que la musique très rythmée puisse fournir un tempo pour maintenir la vitesse et ainsi améliorer la performance de la tâche », a expliqué le chercheur Cui Yang de l’Université de Heidelberg.

En ce qui concerne les chansons soft rock, comme celles des Beatles, elles devraient plutôt être diffusées en fond sonore puisque les effets positifs sont annulés lorsqu’elles sont écoutées à plein volume.