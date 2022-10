AC/DC servira à enseigner l’alphabet aux tout-petits

On savait déjà qu’AC/DC rendait les chirurgiens plus rapides et plus précis. Voilà maintenant que le groupe rock australien aidera les enfants d’âge préscolaire à apprendre l’alphabet!

Les fans d'AC/DC pourront en effet bientôt se procurer un livre intitulé The AC/DC AB/CD High-Voltage Alphabet pour initier leurs tout-petits aux rudiments de la langue! Publié par la maison d’édition australienne Love Police, cet ouvrage sera disponible dès le 11 novembre au coût de 42 $ canadiens. Les précommandes peuvent même déjà être effectuées en cliquant ici.

« Du plus grand groupe de rock n roll de l'histoire vient l'abécédaire le plus rock de tous les temps. Rejoignez Angus, Malcolm, Bon, Brian et les gars pour un voyage classique à travers l'alphabet. Chaque page présente la couleur, l'humour et l'histoire du groupe alors que vous empruntez l'autoroute de l'orthographe », peut-on lire dans la description officielle du livre.

« Quel honneur que de travailler sur ce livre et d'avoir eu un contact privilégié avec Angus pour les vrais trucs, ce qui rend cet ouvrage encore plus fou et spécial. Oui, c'est un livre pour enfants, mais tout fan d'AC/DC ou de musique en général trouvera quelque chose d’intéressant à chaque page. Nous sommes impatients d'éduquer une autre génération de rock and rollers », a déclaré Brian « BT » Taranto de Love Police par voie de communiqué.

Conçu et produit par Paul McNeil, The AC/DC AB/CD High-Voltage Alphabet fait partie de la collection Rocking Alphabets. Voici quelques exemples tirés de ce livre illustré rempli d’humour :

- « A » est pour Angus qui pense que c'est une chance de porter un uniforme scolaire et de marcher comme un canard.

- « C » est pour Cliff qui joue de la basse, n'aime que quatre notes et a un joli visage.

- « J » est pour la prison (jail), sans liberté. Foutez le camp, vous devez être libres!