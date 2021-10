Adele annonce la date de sortie de son album 30

C’est maintenant confirmé : le quatrième album d’Adele sortira le vendredi 19 novembre prochain! Intitulé 30, ce disque comprendra la chanson Easy On Me qui sera lancée ce jeudi 14 octobre en soirée, en même temps qu’un vidéoclip réalisé et tourné au Québec par nul autre que Xavier Dolan.

Adele a déclaré sur les réseaux sociaux qu'elle avait écrit les chansons de son nouvel album pendant la période la plus turbulente de sa vie : « J'étais certainement loin de l'endroit où j'avais espéré être lorsque j'ai commencé, il y a près de 3 ans. Bien au contraire en fait. J’ai toujours compté sur la routine et la cohérence pour me sentir en sécurité. Et pourtant, j'étais là sciemment, ​​volontairement même, me jetant dans un labyrinthe de désordre absolu et de troubles intérieurs! ».

« J'ai appris beaucoup de vérités écrasantes sur moi-même en cours de route. J'ai perdu de nombreuses couches, mais je me suis aussi enveloppé dans de nouvelles. J'ai découvert des façons de penser véritablement utiles et saines, et j'ai l'impression d'avoir enfin retrouvé mes sentiments. J'irais jusqu'à dire que je ne me suis jamais sentie aussi paisible de toute ma vie », a ajouté la star britannique de 33 ans.

Adele a profité de cette annonce, mercredi, pour dévoiler la pochette de l’album 30 qui succédera à 19, 21 et 25, respectivement lancés en 2008, 2011 et 2015.

Rappelons qu’Adele fait simultanément la une des éditions américaine et britannique de novembre du magazine Vogue, une première dans l’histoire! La célèbre artiste s’est notamment confiée sur son divorce et sa spectaculaire métamorphose physique.