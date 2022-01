Adele annonce la date de sortie du vidéoclip d'Oh My God

Le mercredi 12 janvier 2022. Voilà une date que les fans d’Adele doivent ABSOLUMENT noter à leur agenda! C’est en effet ce jour-là que la star britannique de 33 ans dévoilera le vidéoclip officiel de sa chanson Oh My God, nouvel extrait de l’album 30.

Le vidéoclip d’Oh My God succédera à celui du méga-hit Easy On Me qui avait été réalisé par nul autre que le cinéaste québécois Xavier Dolan. On ignore toujours qui signera ce nouveau clip qui semble avoir été tourné en noir et blanc, du moins si on en croit le « teaser » de 15 secondes dévoilé jeudi.

« Reposée et réinitialisée! Je me sens prête pour 2022, il y a tellement de choses à venir, je suis excitée à l’idée que vous tous voyiez ça », a ajouté Adele en légende de cette courte vidéo, laissant planer le suspense sur ses projets de l’année.

Adele a récemment expliqué pourquoi la chanson Oh My God signifiait autant pour elle : « C’était la première fois que je quittais la maison après avoir vécu une période de profonde anxiété. J'étais terrifiée. Je n'étais pas prête à commencer à sortir et j'avais peur qu’en le faisant, je ne prendrais que de très mauvaises décisions. Je me souviens de la première fois que quelqu'un a commencé à flirter avec moi, je me disais : Oh, merde, OK, Oh my God! ».

Après avoir lancé son quatrième album le 19 novembre dernier, Adele se prépare à monter sur la scène du Colosseum du Caesars Palace de Las Vegas dans le cadre de sa résidence qui débutera le 21 janvier prochain.