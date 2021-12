Adele annonce une résidence à Las Vegas

Vous souhaitez voir Adele interpréter les chansons de son nouvel album 30 sur scène? Voici votre chance! La star britannique de 33 ans a annoncé mardi qu’elle serait en résidence au Colosseum du Caesars Palace du 21 janvier au 16 avril 2022.

Vous êtes intéressé? Vous devrez faire vite… et avoir la chance de votre côté! L'inscription à la prévente Ticketmaster se déroule en effet jusqu'au vendredi 3 décembre à 3 heures du matin, alors que la prévente en soi débutera le mardi 7 décembre à 13 h. Si la demande en prévente dépasse l'offre, aucun billet ne sera par la suite disponible pour le grand public.

Voici les dates exactes des concerts d’Adele au Colosseum du Caesars Palace de Las Vegas : 21, 22, 28 et 29 janvier, 4, 5, 11, 12, 25 et 26 février, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 et 26 mars ainsi que 1, 2, 8, 9, 15 et 16 avril.

Conclue en juin 2017, la plus récente tournée d’Adele a permis à l’artiste de chanter devant plus de 2,4 millions de personnes au cours de 121 spectacles.

Lancé le 19 novembre dernier, le disque 30 d’Adele a fracassé plusieurs records depuis sa sortie, notamment grâce au premier extrait Easy On Me, dont le vidéoclip a été réalisé par Xavier Dolan.