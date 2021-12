Adele atteint la barre du million de ventes pour son album 30

Adele a réalisé un autre exploit en réussissant à vendre un million d’exemplaires de son album 30 aux États-Unis, et ce, en deux semaines seulement! Il s’agit du premier nouveau disque en plus d'un an à atteindre ce chiffre magique chez nos voisins du Sud.

Selon les données fournies par MRC Data, 30 s’est écoulé à plus d'un million de copies aux États-Unis (en formats CD, vinyle, cassette et numérique), du 19 novembre au 6 décembre. Au cours de sa première semaine sur le marché, le nouvel album d’Adele a d’ailleurs enregistré pas moins de 692 000 ventes!

Avant 30, le plus récent nouvel album à se vendre à plus d’un million d'exemplaires aux États-Unis était Folklore de Taylor Swift, paru le 24 juillet 2020. Il aura toutefois fallu attendre près de trois mois pour que ce disque atteigne ce seuil. Malgré tout, Folklore a été le seul album sorti en 2020 à s’écouler à plus d’un million d'exemplaires.

Le succès remporté par Adele est d’autant plus remarquable que seulement trois albums sortis en 2019 se sont vendus à plus d’un million d'exemplaires à ce jour : When We All Fall Asleep, Where Do We Go? de Billie Eilish, Lover de Taylor Swift et Fine Line de Harry Styles. En 2018, un seul album avait atteint le million de ventes, soit la bande originale du film A Star is Born signée Lady Gaga et Bradley Cooper.

Lancé le 19 novembre dernier, le disque 30 d’Adele a fracassé plusieurs autres records depuis sa sortie, notamment grâce au premier extrait Easy On Me, dont le vidéoclip a été réalisé par Xavier Dolan.

La star britannique de 33 ans a par ailleurs annoncé la semaine dernière qu’elle serait en résidence à Las Vegas, du 21 janvier au 16 avril 2022.