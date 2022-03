Adele au sommet des ventes d’albums dans le monde

L'IFPI (Fédération internationale de l'industrie phonographique) a dévoilé mardi la liste officielle des albums les plus vendus dans le monde en 2021. Alors que BTS avait décroché la première position en 2020 grâce à Map of the Soul : 7, c’est maintenant au tour d’Adele de s’emparer du numéro 1 avec son disque 30.

Selon l'IFPI, Adele a vendu plus de 5 millions d’exemplaires de son quatrième album en carrière en 2021, un exploit d’autant plus spectaculaire sachant que la star britannique de 33 ans a lancé 30 le 19 novembre, soit à la toute fin de l’année!

Olivia Rodrigo se classe en deuxième position grâce à son album Sour. La jeune chanteuse américaine de 19 ans est suivie de Justin Bieber (Justice), Ed Sheeran (=), The Weeknd (After Hours) et Dua Lipa (Future Nostalgia). Le rappeur australien The Kid LAROI, ABBA, Morgan Wallen et Doja Cat complètent le top 10.

Pour dresser ce palmarès, l’organisme tient compte non seulement des ventes physiques et numériques d’albums, mais aussi des ventes équivalentes liées à l’écoute en ligne (streaming).

Toujours selon les données compilées par l’IFPI, la chanson Save Your Tears de The Weekend constitue le plus gros hit de 2021 avec un total de 2,15 milliards d'écoutes. Suivent les chansons Stay de The Kid Laroi et Justin Bieber, Levitating de Dua Lipa, Butter de BTS, Drivers License d’Olivia Rodrigo, Peaches de Justin Bieber, Blinding Lights de The Weeknd, Good 4 U d’Olivia Rodrigo, Montero (Call Me By Your Name) de Lil Nas X et Bad Habits d’Ed Sheeran.

Les 10 albums les plus vendus dans le monde en 2021 :



1. Adele - 30

2. Olivia Rodrigo - Sour

3. Justin Bieber - Justice

4. Ed Sheeran - =

5. The Weeknd - After Hours

6. Dua Lipa - Future Nostalgia

7. The Kid LAROI - F*ck Love

8. ABBA - Voyage

9. Morgan Wallen - Dangerous : The Double Album

10. Doja Cat - Planet Her



Les 10 chansons les plus écoutées dans le monde en 2021 :



1. The Weeknd - Save Your Tears

2. The Kid Laroi et Justin Bieber - Stay

3. Dua Lipa - Levitating

4. BTS - Butter

5. Olivia Rodrigo - Drivers License

6. Justin Bieber - Peaches

7. The Weeknd - Blinding Lights

8. Olivia Rodrigo - Good 4 U

9. Lil Nas X - Montero (Call Me By Your Name)

10. Ed Sheeran - Bad Habits