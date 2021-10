Adele aurait tourné son prochain clip au Québec avec Xavier Dolan

Selon les informations recueillies par La Presse, le prochain vidéoclip d’Adele aurait été tourné ici-même au Québec, avec nul autre que Xavier Dolan! Un court extrait de 21 secondes de ce clip en noir et blanc a d’ailleurs déjà été mis en ligne par la chanteuse (voir ci-bas).

Le vidéoclip de la chanson Easy On Me aurait plus particulièrement été filmé en Estrie, où la star britannique aurait été récemment aperçue en compagnie d’une équipe de tournage. Ce nouveau clip aurait nécessité plus d’une centaine de techniciens, les 15 et 16 septembre derniers, notamment au Domaine Dumont Chapelle Ste-Agnès, un vignoble de Sutton.

Il s’agirait de la deuxième collaboration entre Adele et Xavier Dolan qui avait signé en 2015 le vidéoclip de la chanson Hello dont les images avaient également été tournées au Québec, à Dunham. Ce clip cumule à ce jour près de 3 milliards de visionnements sur YouTube!

Rappelons qu’Easy On Me, le premier extrait du quatrième album d’Adele, sera dévoilé le 15 octobre, tout comme le vidéoclip qui l’accompagne.

Le prochain disque studio d’Adele succédera à 25, lancé en novembre 2015.