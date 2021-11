Adele dévoile la liste des chansons de son album 30

Adele a dévoilé lundi la liste des chansons qui figureront sur son album 30 qui paraîtra le 19 novembre prochain. La version « régulière » du quatrième disque de la star britannique de 33 ans comptera 12 titres, tandis que la version « de luxe » en comprendra 15.

Deux collaborations de renom sont au programme sur cet album : celle du défunt pianiste de jazz américain Erroll Garner sur All Night Parking et celle du chanteur country Chris Stapleton sur une nouvelle version bonus du premier extrait Easy On Me, cette fois-ci interprétée en duo.

La chanson Easy On Me d’Adele trône par ailleurs toujours au numéro 1 du Billboard Hot 100, et ce, pour une deuxième semaine consécutive. Avant d’atteindre la première place des palmarès américains, cette nouveauté dont le vidéoclip a été réalisé par Xavier Dolan avait fracassé plusieurs records au Royaume-Uni.

Chansons de la version régulière de 30 :

Strangers by Nature

Easy on Me

My Little Love

Cry Your Heart Out

Oh My God

Can I Get It

I Drink Wine

All Night Parking (with Erroll Garner) interlude

Woman Like Me

Hold On

To Be Loved

Love Is a Game



Chansons bonus de l’édition de luxe Target de 30 :

Wild Wild West

Can't Be Together

Easy on Me (with Chris Stapleton)