Adele enchaîne les records grâce à sa chanson Easy On Me

Une semaine après être devenue l’artiste dont une des chansons a été la plus écoutée en ligne durant une période de 24 heures, Adele continue d’enchaîner les records grâce à sa nouveauté Easy On Me!

Au cours de la dernière semaine, Easy On Me a cumulé plus de 24 millions d’écoutes en ligne au Royaume-Uni, ce qui a permis à Adele de détrôner Ariana Grande qui détenait le précédent record avec la chanson 7 Rings qui avait enregistré 16,9 millions d’écoutes en ligne en janvier 2019.

Adele s’est aussi hissée au sommet des ventes au Royaume-Uni en écoulant 217 300 exemplaires d’Easy On Me au cours de sa première semaine sur le marché, un sommet jamais atteint depuis Shape Of You d'Ed Sheeran en janvier 2017 (226 800 ventes). Il s’agit d’ailleurs des plus fortes ventes depuis le début de l’année 2021.

Selon l’Official Charts Company (OCC), Easy On Me est la troisième chanson de la star britannique de 33 ans à occuper la première place des ventes hebdomadaires, après Someone Like You en 2011 et Hello en 2015.

Les données pour le marché américain seront quant à elles dévoilées aujourd'hui mais on s'attend déjà à d'aussi solides résultats!

Rappelons que c’est le 14 octobre dernier qu’Adele a lancé le premier extrait de son album 30 qui paraîtra le 19 novembre prochain. Cette pièce est accompagnée d’un vidéoclip réalisé et tourné au Québec par Xavier Dolan.