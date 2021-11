Adele et Taylor Swift fracassent de nouveaux records

C’est jour de fête pour Adele et Taylor Swift, les deux chanteuses ayant établi de nouveaux records aux États-Unis!

Le disque 30 d’Adele a tout d’abord décroché le titre de l’album le plus vendu cette année durant les trois jours suivant son lancement. En écoulant plus de 500 000 exemplaires, Adele a ainsi détrôné Taylor Swift dont l’album Evermore était en tête des ventes annuelles avec 462 000 copies vendus depuis le début de 2021.

Lancé vendredi dernier, le quatrième album studio d’Adele a aussi enregistré le plus grand nombre de ventes hebdomadaires cette année, devant Red (Taylor’s Version) de Taylor Swift qui s’était vendu à 369 000 exemplaires durant la semaine se terminant le 30 octobre.

Le premier extrait de 30, Easy On Me, s’était lui aussi illustré en fracassant plusieurs records lors de sa sortie, le 14 octobre dernier. À ce jour, le vidéoclip de cette chanson réalisé par Xavier Dolan compte plus de 172 millions de visionnements sur YouTube.

De son côté, la chanson All Too Well (Taylor’s Version) de Taylor Swift vient de décrocher le numéro 1 du Billboard Hot 100, succédant à Easy On Me d’Adele qui y était demeurée depuis son lancement.

D’une durée de 10 min 13 s, All Too Well (Taylor’s Version) est ainsi devenue la chanson la plus longue de l’histoire à se classer en première place de ce palmarès américain basé sur les ventes, les écoutes en ligne et les diffusions radio. Le précédent record était détenu par American Pie (Parts I & II) de Don McLean (8 min 37s), numéro 1 en 1972.

Taylor Swift a également réussi l’exploit d’inscrire les 26 chansons de son album Red (Taylor's Version) au Billboard Hot 100, un autre record de tous les temps!

Et, comme si ce n’était pas suffisant, Taylor Swift est devenue la première chanteuse de l’histoire à occuper la première place du classement Billboard Artist 100 pendant 50 semaines, un record longtemps détenu par Drake avec 36 semaines.