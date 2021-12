Adele établit un autre record grâce à sa résidence à Las Vegas

Adele a fracassé un nouveau record, cette fois grâce aux 24 spectacles de sa résidence au Colosseum du Caesars Palace de Las Vegas qui aura lieu du 21 janvier au 16 avril 2022!

Les fans de la star britannique de 33 ans ont acheté les 100 000 billets qui étaient disponibles dans les six heures suivant leur mise en vente, ce qui permet d’assurer des revenus moyens jamais atteints de 2,2 millions de dollars américains par représentation!

À titre de comparaison, Céline Dion a engrangé entre 539 000 $ et 654 000 $ en moyenne par spectacle lors de ses deux résidences au Colosseum du Caesars Palace qui affiche une capacité de 4 200 spectateurs.

Le prix des billets pour ces concerts d’Adele variait entre 85 $ à 600 $ US pour une place au balcon, tandis qu’un siège dans la section inférieure nécessitait d’allonger entre 860 $ à 5 000 $ US.

Depuis le lancement de son album 30 le 19 novembre dernier, Adele a multiplié les records, en plus de réaliser l’exploit de vendre un million d’exemplaires aux États-Unis en deux semaines!

Easy On Me, le premier extrait de 30 dont le vidéoclip a été réalisé par Xavier Dolan, figure quant à lui toujours au numéro 1 du Billboard Hot 100, et ce, pour une septième semaine.