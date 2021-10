Adele établit un nouveau record grâce à sa chanson Easy On Me

Adele vient de détrôner BTS en devenant l’artiste dont une des chansons a été la plus écoutée en ligne durant une période de 24 heures! La star britannique de 33 ans a réussi cet exploit grâce à sa nouveauté Easy On Me, écoutée plus de 24 millions de fois entre jeudi soir et vendredi soir dernier.

Le précédent record quotidien appartenait au boys band sud-coréen BTS dont la chanson Butter avait cumulé près de 21 millions d’écoutes mondiales sur la plus populaire plateforme de diffusion en continu, peu après sa sortie, le 23 mai dernier. Le groupe K-pop avait alors battu son propre record, auparavant détenu par la chanson Dynamite.

Rappelons qu’Adele a lancé la semaine dernière le premier extrait de son album 30 qui paraîtra le 19 novembre prochain. Considérée comme la nouveauté la plus attendue de l’année, cette pièce est accompagnée d’un vidéoclip réalisé et tourné ici-même au Québec par Xavier Dolan.