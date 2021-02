Adele fracasse un nouveau record grâce à son album 21

En attendant la sortie de son nouvel album des plus attendus, Adele continue de multiplier les records grâce à 21! Lancé il y a dix ans, ce disque vient de franchir le cap des 500 semaines passées au Billboard 200, un palmarès qui compile les ventes d’albums aux États-Unis.

Ce véritable exploit permet à Adele de devenir la seule artiste féminine dont un des albums est demeuré aussi longtemps à ce prestigieux classement, devant des chanteuses comme Taylor Swift et Ariana Grande.

Paru le 24 janvier 2011, 21 demeure un des albums les plus vendus du 21e siècle grâce à des succès comme Someone Like You, Rolling In The Deep, Set Fire to the Rain et Rumour Has It. Ce disque a permis à Adele de remporter pas moins de six trophées lors de la 54e cérémonie des Grammy Awards, dont celui de l’Album de l’année ainsi que ceux de l’Enregistrement et de la Chanson de l’année pour Rolling in the Deep.

Rappelons qu’Adele travaille toujours à finaliser son quatrième disque qui succédera à 25 paru en novembre 2015.