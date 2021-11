Adele lance aujourd'hui son album 30

Le grand jour est arrivé : après six ans d’attente, Adele lance enfin aujourd’hui son album 30! Ce nouveau disque succède à 19, 21 et 25, respectivement lancés en 2008, 2011 et 2015.

Le quatrième disque studio d’Adele compte un total de 12 chansons, dont Easy On Me, le premier extrait dont le vidéoclip a été réalisé par Xavier Dolan. Trônant au numéro 1 du palmarès Billboard Hot 100 depuis sa sortie, le 14 octobre dernier, cette nouveauté a également fracassé plusieurs records au Royaume-Uni.

Une version « de luxe » de 30 comprend trois titres supplémentaires, dont une nouvelle version d’Easy On Me interprétée en duo avec le chanteur country Chris Stapleton.

Ceux qui attendaient de voir Adele sur scène devront toutefois s’armer de patience. La star britannique de 33 ans a en effet révélé qu’elle ne prévoyait pas de nouvelle tournée, du moins à court terme…

« J'adorerais. En fait, j'attendais désespérément de partir en une tournée, ce qui fou pour moi parce que je n'aime pas les tournées. Je le voulais vraiment. Mais la pandémie m’a fait revenir sur ma décision de prendre la route en 2022 », a déclaré la chanteuse mercredi, dans le cadre de l’émission de radio de John Mayer.