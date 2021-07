Adele lancerait son nouvel album cet automne

Cette fois-ci sera-t-elle la bonne? Si on en croit le New York Post, Adele lancerait finalement son quatrième album cet automne! Toujours selon le célèbre quotidien américain, le premier extrait de ce nouveau disque pourrait être dévoilé aussi tôt que d’ici la fin de l'été.

Initialement prévue en 2019, puis en 2020, la sortie du prochain album d’Adele aurait été repoussée en raison de la pandémie, mais aussi parce que l'interprète de Rolling in the Deep souhaitait peaufiner son nouvel matériel. Plusieurs thèmes y seraient évoqués, dont le divorce de la chanteuse britannique de 33 ans, finalisé plus tôt cette année.

« Adele a passé plusieurs mois en studio et elle parlera dans ses nouvelles chansons de son divorce et de tout le chagrin qu'elle a vécu », a révélé au New York Post une source près de l’artiste.

Le quatrième album studio d’Adele succédera à 25, lancé en novembre 2015. Ce disque s’était classé au sommet des ventes dans de nombreux pays grâce à des succès comme Hello, Send My Love (To Your New Lover), When We Were Young et Water Under The Bridge.