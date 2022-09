Adele, les Beatles et la mi-temps du Super Bowl s’illustrent aux Emmy Awards

Adele, les Beatles et les rappeurs qui ont participé au spectacle de la mi-temps du Super Bowl LVI sont les grands gagnants des Creative Arts Emmy Awards qui avaient lieu le week-end dernier à Los Angeles!

C’est à titre d’interprète et de productrice exécutive qu’Adele a remporté l’Emmy de la Meilleure émission spéciale de variétés préenregistrée grâce à Adele : One Night Only, diffusée en novembre dernier. Cette émission a également décroché quatre autres prix (Meilleure réalisation d’une émission spéciale de variétés, Meilleure conception/réalisation d’éclairage pour une émission spéciale de variétés, Meilleur mixage sonore pour une série ou une émission spéciale de variétés et Meilleure direction technique pour une émission spéciale).

Le documentaire The Beatles : Get Back a également mérité cinq Emmy Awards (Meilleure série documentaire, Meilleure réalisation pour un documentaire ou une émission non fictionnelle, Meilleur montage d’images pour une émission non fictionnelle, Meilleur montage sonore pour une émission non fictionnelle ou de réalité et Meilleur mixage sonore pour une émission non fictionnelle ou de réalité).

De leur côté, Eminem, Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Kendrick Lamar et 50 Cent ont décroché l’Emmy de la Meilleure émission spéciale de variétés en direct pour leur spectacle de la mi-temps du Super Bowl LVI qui se tenait en février dernier. Il s’agit de la première fois qu’un spectacle de la mi-temps du Super Bowl remporte ce prix.

La série Lizzo's Watch Out for the Big Grrrls diffusée sur Amazon Prime Video a pour sa part gagné les Emmy Awards de la Meilleure réalisation d'une série de téléréalité et du Meilleur montage d'images pour une émission de réalité structurée ou de compétition. Aucun de ces deux prix n'a toutefois été directement décerné à Lizzo, mais cette dernière pourrait remporter un Emmy si son émission remporte la victoire dans la catégorie Meilleure série de compétitions lors de la 74e cérémonie des Primetime Emmy Awards qui se tiendra le 12 septembre prochain.

Rappelons que les Primetime Emmy Awards récompensent les meilleures émissions de télévision diffusées en première partie de soirée aux États-Unis.