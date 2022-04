Adele marque l’histoire avec sa chanson Rolling in the Deep

Adele continue de marquer l’histoire de la musique, cette fois grâce au vidéoclip de son hit Rolling in the Deep! Celui-ci vient en effet de devenir le deuxième clip de la star britannique à franchir le cap des deux milliards de visionnements sur YouTube, après celui d’Hello sorti en 2015.

Mis en ligne le 30 novembre 2010, le vidéoclip officiel de Rolling in the Deep aura ainsi mis un peu plus de 11 ans avant d’atteindre ce chiffre magique.

Rolling in the Deep était le premier extrait de l’album 21 d’Adele paru le 24 janvier 2011. Ce disque demeure à ce jour l’un des plus vendus du 21e siècle grâce à des succès comme Someone Like You, Set Fire to the Rain et Rumour Has It.

Le deuxième disque en carrière d’Adele a permis à l’artiste de remporter pas moins de six trophées lors de la 54e cérémonie des Grammy Awards, dont celui de l’Album de l’année ainsi que ceux de l’Enregistrement et de la Chanson de l’année pour Rolling in the Deep.

Grâce à 21, Adele est également devenue l’artiste féminine dont un des disques est demeuré le plus longtemps (plus de 500 semaines) au Billboard 200, un classement qui dresse la liste des albums les plus vendus chaque semaine en sol américain.

Rappelons qu’Adele a reporté à une date indéterminée sa résidence à Las Vegas qui devait débuter en début d’année. La chanteuse de 33 ans devait monter sur scène pour interpréter les chansons de 30, son quatrième album paru le 19 novembre dernier, dont les extraits Easy On Me et Oh My God.