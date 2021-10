Adele marque l’histoire de la musique aux États-Unis

On s’y attendait bien mais c’est maintenant confirmé : après avoir triomphé dans son pays natal, Adele répète l’exploit aux États-Unis! Grâce à sa nouveauté Easy On Me dont le vidéoclip a été réalisé par Xavier Dolan, la chanteuse britannique vient en effet de décrocher le convoité numéro 1 du prestigieux palmarès Billboard Hot 100, pulvérisant un nouveau record au passage!

Dix jours après sa sortie, Easy On Me figure en première place du classement Billboard Hot 100 qui compile chaque semaine les ventes de singles, les diffusions radio, l’écoute en ligne et les visionnements sur YouTube chez nos voisins du Sud, toutes catégories musicales confondues.

Le premier extrait de l’album 30 d’Adele qui paraîtra le 19 novembre avait fait ses débuts au numéro 68 du Billboard Hot 100 la semaine dernière, moins de cinq heures après son lancement. Ce bond spectaculaire permet donc à Easy On Me de devenir la chanson qui a enregistré la huitième plus grande progression vers le numéro 1 de l'histoire.

Easy On Me est par ailleurs le septième hit d'Adele à figurer dans le Top 10 aux États-Unis, ainsi que son 5e numéro 1 en carrière, après Rolling in the Deep, Someone Like You, Set Fire to the Rain et Hello. La star de 33 ans est aussi devenue l'une des six artistes solo d'origine britannique à avoir réussi à placer au moins cinq chansons en tête du Billboard Hot 100.

Mais ce n’est pas tout! Fait inusité, Easy On Me est la première chanson avec le mot « easy » dans son titre à se hisser en première position des palmarès. Elle détrône ainsi Easy Lover de Philip Bailey et Phil Collins qui avait dû se contenter d’un numéro 2 en 1985.

Rappelons qu’Adele est aussi devenue, le 15 octobre dernier, l’artiste dont une des chansons a été la plus écoutée en ligne durant une période de 24 heures.