Adele préparerait bel et bien son grand retour

Les rumeurs concernant le retour imminent d’Adele ont affolé le Web, le week-end dernier, lorsque de mystérieux panneaux publicitaires affichant le nombre « 30 » ont commencé à faire leur apparition partout dans le monde. Voilà maintenant qu’un indice de plus vient nous confirmer que la chanteuse britannique se prépare bel et bien à lancer son quatrième album, après plus de cinq ans d’absence!

Le site web d’Adele, tout comme ses photos de profil et de couverture sur les réseaux sociaux, ont en effet pris une toute nouvelle allure, lundi, affichant les mêmes couleurs que les fameux panneaux publicitaires déployés notamment à New York, Paris et Londres. Les fans de l’artiste sont également conviés à s’inscrire à une infolettre pour recevoir des mises à jour.

Rappelons que, depuis le début de sa carrière, Adele a pris l’habitude d’attribuer son âge au titre de ses albums (19, 21 et 25). Le nombre « 30 » signifierait donc que l’auteure-compositrice-interprète de 33 ans a commencé à travailler sur son nouveau disque il y a trois ans.

Initialement prévue en 2019, puis en 2020, la sortie du nouvel album d’Adele aurait été repoussée en raison de la pandémie, mais aussi parce que l'interprète de Rolling in the Deep souhaitait peaufiner son nouvel matériel. Plusieurs thèmes y seraient évoqués, dont le divorce de finalisé plus tôt cette année.

« Adele a passé plusieurs mois en studio et elle parlera dans ses nouvelles chansons de son divorce et de tout le chagrin qu'elle a vécu », avait révélé au New York Post une source près de la chanteuse, en juillet dernier.

Le prochain album studio d’Adele succédera à 25, lancé en novembre 2015. Ce disque s’était classé au sommet des ventes dans de nombreux pays grâce à des succès comme Hello, Send My Love (To Your New Lover), When We Were Young et Water Under The Bridge.