Adele présentera sa résidence à Las Vegas dès cet automne

Après plusieurs mois d’attente, Adele a finalement annoncé lundi qu'elle reprendra sa résidence à Las Vegas en novembre prochain avec, en prime, huit concerts supplémentaires!

« Les mots ne peuvent expliquer à quel point je suis heureuse de pouvoir enfin annoncer ces spectacles reprogrammés. J'avais vraiment le cœur brisé de devoir les annuler. Mais après ce qui semble être une éternité à mette en place la logistique du spectacle que je veux vraiment livrer, et sachant que cela peut arriver, je suis plus excitée que jamais! », a déclaré Adele sur les réseaux sociaux.

« Maintenant, je sais que pour certains d'entre vous, c'était une décision horrible de ma part, et j'en serai toujours désolée, mais je vous promets que c'était la bonne. Être avec vous dans un espace aussi intime chaque semaine est ce que j'attendais le plus et je vais vous donner le meilleur de moi-même. Merci pour votre patience, je vous aime », a ajouté la star britannique.

Intitulée Weekends With Adele, cette résidence tant attendue par les fans de la chanteuse de 34 ans aura lieu au Colosseum du Caesars Palace les 18-19, 25-26 novembre, 2-3, 9-10, 16-17, 23-24 décembre, 20-21, 27-28 janvier, 3-4, 10-11, 17-18, 24-25 février et 3-4, 10-11, 17-18, 24-25 mars.

Un total de 32 représentations sont à l’agenda, plutôt que les 24 prévues en début d’année. Les billets supplémentaires seront mis en vente le 3 août prochain, après avoir donné priorité aux anciens détenteurs.

Rappelons qu’Adele devait à l’origine présenter sa résidence au Colosseum du Caesars Palace de Las Vegas du 21 janvier au 16 avril 2022. L’artiste avait toutefois annulé la totalité de ces représentations, évoquant notamment des problèmes de production.

Adele compte interpréter sur scène ses plus grands succès ainsi que les chansons de 30, son quatrième album paru le 19 novembre dernier, dont Easy On Me et Oh My God.

