Adele reporte sa résidence à Las Vegas

C’est avec beaucoup d’émotion qu’Adele a annoncé jeudi soir qu’elle se résignait à reporter sa résidence à Las Vegas qui devait débuter ce vendredi 21 janvier.

« Je suis vraiment désolée, mais mon spectacle n'est pas prêt. Nous avons fait absolument tout ce que nous pouvions pour débuter à temps et pour qu'il soit assez bon pour vous, mais les retards de livraison et la COVID ont détruit nos efforts. La moitié de mon équipe est atteinte par la COVID. Et il a été impossible de terminer le spectacle «, a déclaré Adele, fondant en larmes, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

« Je suis vidée. Je suis désolée que cette annulation arrive à la dernière minute. Nous sommes restés éveillés pendant plus de 30 heures à essayer de trouver des solutions… mais nous n'avons plus de temps. Je suis tellement bouleversée et gênée et je suis vraiment désolée pour tous ceux qui ont fait le voyage. Nous allons reprogrammer toutes les dates, nous y sommes en ce moment. Et je vais terminer mon spectacle, je vais l'amener là où il est censé être pour vous... Nous avons été confrontés à tant de choses. Ce n'est tout simplement pas prêt. Je suis vraiment désolée », a ajouté la star britannique de 33 ans entre deux sanglots.

Adele devait présenter sur scène ses plus grands succès ainsi que les chansons de 30, son quatrième album paru le 19 novembre dernier, dont les extraits Easy On Me et Oh My God.

Un total de 24 concerts étaient prévus au Colosseum du Caesars Palace de Las Vegas du 21 janvier au 16 avril. Les nouvelles dates de ces spectacles n’ont pas été annoncées au moment de la publication de cet article.