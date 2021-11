Adele révèle quelle est la chanson dont elle est la plus fière

Adele était la vedette de l’émission spéciale Adele One Night Only diffusée dimanche soir, à l’antenne de la chaîne américaine CBS. À cette occasion, la chanteuse s’est confiée à l’animatrice Oprah Winfrey qui lui a notamment demandé quelle était sa chanson préférée parmi toutes celles qu’elle avait écrites depuis le début de sa carrière.

Oprah Winfrey a d’abord admis qu’elle aimait particulièrement les chansons Someone Like You, Send My Love (To Your New Lover) et River Lea, avant de demander à Adele quelle était celle dont elle était la plus fière. Après un moment de réflexion, la star britannique de 33 ans a révélé que, si elle devait n’en choisir qu’une seule, ce serait One and Only, extraite de son album 21.

« Oh mon Dieu. Je vais dire One and Only. C'est ma préférée. Et elle est juste trop amusante à chanter! », a déclaré Adele lors de cette émission de 120 minutes conjuguant entrevues et performances musicales.

Rappelons que c’est ce vendredi 19 novembre qu’Adele lancera son très attendu album 30 qui comprendra notamment le succès Easy On Me qui trône au numéro 1 du prestigieux palmarès Billboard Hot 100 depuis sa sortie.