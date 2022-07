Adele se confie sur Las Vegas et son désir d’avoir d’autres enfants

Dans le cadre d’une entrevue accordée à la chaîne britannique BBC Radio 4, Adele s’est confiée sur l’annulation de sa résidence à Las Vegas, son désir d’avoir d’autres enfants et sa relation amoureuse avec Rich Paul.

Adele a tout d’abord révélé comment elle avait vécu sa décision d’annuler sa série de spectacles à Las Vegas : « J'étais la coquille vide d'une personne pendant quelques mois. Je devais juste attendre et pleurer, je suppose, juste faire le deuil de ces concerts et surmonter ma culpabilité, mais c'était brutal! ».

La chanteuse britannique de 34 ans a aussi déclaré qu'elle assumait et maintenait ce choix difficile : « Je ne vais pas simplement faire un spectacle car je dois le faire ou parce que, sinon, les gens risquent d’être déçus ou que nous allons perdre beaucoup d'argent. Je ne vous donnerai pas d’autres nouvelles de cette résidence si je n'ai rien de nouveau à annoncer parce que cela ne ferait qu'aggraver la déception... ».

Rappelons qu’Adele devait présenter 24 concerts au Colosseum du Caesars Palace de Las Vegas, du 21 janvier au 16 avril 2022, pour y interpréter sur scène les chansons de 30, son quatrième album paru le 19 novembre dernier.

Divorce, amour et enfants

Adele a ensuite abordé son divorce très médiatisé avec Simon Konecki, la vie avec son fils Angelo, âgé de 9 ans, et sa volonté d’avoir d’autres enfants : « Notre vie de couple séparé n'a jamais été vraiment compliquée. Nous sommes de si bons amis. Mais j'aimerais vraiment avoir quelques enfants de plus. Ce serait merveilleux si nous le pouvions, sinon j'ai Angelo. Je veux juste être heureuse ».

L’interprète d’Easy On Me et Oh My God a également évoqué sa relation avec son conjoint actuel, l'agent sportif Rich Paul : « La relation dans laquelle je suis maintenant est très simple : si tu veux aller dans ce restaurant, tu devrais y aller. Et si tu veux aller à cette fête d’anniversaire, alors tu devrais aussi y aller ».

Adele a par ailleurs présenté ses deux premiers concerts depuis 5 ans au Hyde Park de Londres, le week-end dernier (voir vidéo ci-bas). Suite à l’annulation de sa résidence à Las Vegas, il s’agissait des seuls spectacles à l’agenda de la chanteuse cette année.

