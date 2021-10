Adele se confie sur son prochain album au magazine Vogue

Adele continue de faire les manchettes! Après avoir annoncé la sortie prochaine de sa chanson Easy On Me, voilà que la star fait simultanément la une des éditions américaine et britannique de novembre du magazine Vogue, une première dans l’histoire!

En plus de comporter de sublimes photos d’Adele, ce reportage présente des confidences de la chanteuse sur 30, son prochain album qui succédera à 19, 21 et 25, respectivement lancés en 2008, 2011 et 2015 : « C'est un sujet sensible pour moi, tellement j'aime ce disque. Je dis toujours que 21 ne m'appartient plus puisque tout le monde l'a adopté dans son cœur. Je ne lâcherai pas celui-ci. C'est mon album. Je veux me partager avec tout le monde, mais je ne pense pas que je laisserai un jour partir ce disque ».

Dans le cadre de cette entrevue exclusive, la célèbre artiste britannique de 33 ans parle aussi de la façon dont elle lutte contre l’anxiété, de son fils, de son divorce et de sa récente métamorphose physique.

« Les gens sont choqués parce que je n'ai pas partagé mon cheminement. Ils sont habitués à ce que tout le monde documente tout sur Instagram, et la plupart des gens dans ma situation auraient pu décrocher un gros contrat avec une marque de régime. Je l'ai fait pour moi et pour personne d'autre. Alors pourquoi le partagerais-je un jour? Je ne le trouve pas fascinant. C'est mon corps », a déclaré Adele à Vogue, confirmant par la même occasion qu'elle était bel et bien en couple avec Rich Paul, un agent sportif.

Rappelons qu’Easy On Me, le premier extrait du quatrième album d’Adele, sera dévoilé vendredi prochain, le 15 octobre, tout comme le vidéoclip qui l’accompagne réalisé ici-même au Québec par Xavier Dolan!