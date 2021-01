Adele souligne le 10e anniversaire de son célèbre album 21

Adele a célébré dimanche le 10e anniversaire de son populaire album 21! Lancé le 24 janvier 2011, celui-ci demeure encore à ce jour un des disques les plus vendus du 21e siècle grâce à de méga-succès comme Someone Like You, Rolling In The Deep, Set Fire to the Rain et Rumour Has It.

« Je ne peux pas y croire! Joyeux 10e anniversaire mon vieil ami! C’est fou comme je me souviens peu de comment c’était et de ce que je ressentais il y a dix ans. Mais merci du fond du cœur de nous avoir fait entrer dans vos vies et de m'avoir permis de devenir la trame sonore de certaines d'entre elles », a confié la chanteuse britannique de 32 ans sur Instagram.

D’abord lancé en Europe le 24 janvier 2011, 21 a ensuite été présenté de ce côté-ci de l’Atlantique le 22 février. Six ans plus tard, celui-ci a permis à Adele de devenir l’artiste féminine dont un des disques est demeuré le plus longtemps (497 semaines) au Billboard 200, un classement qui dresse la liste des albums les plus vendus chaque semaine en sol américain.

21 a aussi permis à Adele de remporter pas moins de six trophées lors de la 54e cérémonie des Grammy Awards, dont celui de l’Album de l’année ainsi que ceux de l’Enregistrement et de la Chanson de l’année pour Rolling in the Deep.

Rappelons qu’Adele travaille toujours à finaliser son quatrième disque qui succédera à 25 paru en novembre 2015.