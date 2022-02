Adele triomphe aux BRIT Awards 2022

Adele est sans conteste la grande lauréate de la 42e cérémonie des BRIT Awards qui se déroulait mardi soir à l’O2 Arena de Londres! La chanteuse britannique de 33 ans a récolté trois des plus prestigieux prix de la soirée, soit ceux d’Artiste de l’année, Album de l’année (30) et Chanson de l'année (Easy On Me).

La seule catégorie où Adele a mordu la poussière est celle du Meilleur artiste pop/R&B, un trophée qui a été remis à Dua Lipa.

Le grand perdant de la soirée? Ed Sheeran qui est reparti avec un seul prix (Auteur-compositeur de l’année) malgré l’énorme succès de son album = et de sa chanson Bad Habits.

Le BRIT Award de la Chanson internationale de l'année a été décerné à Olivia Rodrigo (Good 4 U), tandis que les prix d’Artiste international de l'année et de Groupe international de l'année ont été respectivement remportés par Billie Eilish et Silk Sonic.

Au cours de la cérémonie, on a pu voir des performances musicales d’Adele (sa première apparition sur cette scène depuis 2016), Ed Sheeran, Liam Gallagher, Sam Fender, Little Simz et Dave.

On se souvient que Doja Cat devait aussi chanter aux BRIT Awards, avant de se résigner à annuler sa participation en raison de nombreux cas de COVID-19 au sein de son équipe.

Voici les lauréats des BRIT Awards 2022 dans les principales catégories :

Artiste de l'année

Adele GAGNANTE

Dave

Ed Sheeran

Little Simz

Sam Fender

Album de l'année

Adele – 30 GAGNANT

Dave – We're All Alone in This Together

Ed Sheeran – =

Little Simz – Sometimes I Might Be Introvert

Sam Fender – Seventeen Going Under



Groupe de l'année

Coldplay

D-Block Europe

Little Mix

London Grammar

Wolf Alice GAGNANT



Chanson de l'année

A1 x J1 – Latest Trends

Adele – Easy on Me GAGNANTE

Anne-Marie, KSI & Digital Farm Animals – Don't Play

Becky Hill & David Guetta – Remember

Central Cee – Obsessed With You

Dave featuring Stormzy – Clash

Ed Sheeran – Bad Habits

Elton John & Dua Lipa – Cold Heart

Glass Animals – Heat Waves

Joel Corry, RAYE & David Guetta – Bed

KSI – Holiday

Nathan Evans, 220 Kid & Billen Ted – Wellerman (220 Kid x Billen Ted remix)

Riton x Nightcrawlers featuring Mufasa & Hypeman – Friday

Tion Wayne & Russ Millions – Body

Tom Grennan – Little Bit Of Love



Meilleur artiste pop/R&B

Adele

Dua Lipa GAGNANTE

Ed Sheeran

Griff

Joy Crookes



Meilleur artiste dance

Becky Hill GAGNANTE

Calvin Harris

Fred Again

Joel Corry

RAYE



Meilleur nouvel artiste

Central Cee

Griff

Joy Crookes

Little Simz GAGNANTE

Self Esteem



Meilleur artiste rock/alternatif

Coldplay

Glass Animals

Sam Fender GAGNANT

Tom Grennan

Wolf Alice



Meilleur artiste hip-hop/grime/rap

AJ Tracey

Central Cee

Dave GAGNANT

Ghetts

Little Simz



Artiste international de l'année

Billie Eilish GAGNANTE

Doja Cat

Lil Nas X

Olivia Rodrigo

Taylor Swift



Groupe international de l'année

ABBA

BTS

Måneskin

Silk Sonic GAGNANT

The War On Drugs



Chanson internationale de l'année

ATB, Topic & A7S – Your Love (9PM)

Billie Eilish – Happier Than Ever

CKay featuring Joeboy and Kuami Eugene – Love Nwantiti Remix (Ah Ah Ah)

Doja Cat featuring SZA – Kiss Me More

Drake featuring Lil Baby – Girls Want Girls

Galantis, David Guetta & Little Mix – Heartbreak Anthem

Jonasu – Black Magic

The Kid LAROI. & Justin Bieber – Stay

Lil Nas X – Montero (Call Me by Your Name)

Lil Tjay & 6lack – Calling My Phone

Måneskin – I Wanna Be Your Slave

Olivia Rodrigo – Good 4 U GAGNANTE

Polo G – Rapstar

Tiësto – The Business

The Weeknd – Save Your Tears