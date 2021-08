Aerosmith célébrera en grand son 50e anniversaire

Les prochains mois s’annoncent remplis de surprises pour les fans d’Aerosmith! Le célèbre groupe américain s’apprête en effet à célébrer (un peu en retard) son 50e anniversaire grâce à un nouveau partenariat avec la maison de disques Universal Music Group (UMG).

« La route a été longue mais je suis extrêmement heureux et fier de vous annoncer, au nom d'Aerosmith, que nous avons pu rassembler nos 50 années de musique sous un même toit, en nous associant avec UMG. Cette entente nous permettra de faire découvrir notre musique à nos fans par le biais de moyens que nous n'avons jamais utilisés auparavant. C'est quelque chose dont nous rêvions depuis longtemps. C'est une victoire pour Aerosmith, pour UMG et, ultimement, pour tous nos fans », a déclaré Joe Perry par voie de communiqué.

Ce partenariat ouvre un nouvel univers de possibilités pour Aerosmith qui promet le partage d’archives des membres de la formation, ainsi que le dévoilement de musique et de séquences vidéo inédites. On parle même du développement de nouveaux projets de télévision ou de cinéma (documentaire, film, biopic) et de contenus audiovisuels visant à célébrer la riche histoire du groupe, dont les détails seront annoncés prochainement.

Formé à Boston en 1970, Aerosmith a vendu à ce jour plus de 150 millions d'albums dans le monde. Le groupe a notamment réussi l’exploit de se classer dans le top 10 des chansons les plus populaires durant quatre décennies consécutives (1970, 1980, 1990 et 2000).

Aerosmith a lancé son plus récent album en 2012 (Music from Another Dimension!) mais son plus grand succès en carrière demeure sans conteste l’incontournable numéro 1 I Don't Want To Miss a Thing, tiré de la bande sonore originale du film Armageddon sorti en 1998.