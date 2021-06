Alanis Morissette annonce une bonne et une mauvaise nouvelle

Alanis Morissette a profité de son 47e anniversaire de naissance, mardi, pour annoncer une bonne et une mauvaise nouvelle à ses fans. La bonne? Le lancement d’une nouvelle version du classique On The Road Again en duo avec nul autre que son auteur et interprète original, le légendaire Willie Nelson aujourd’hui âgé de 88 ans! La moins bonne? La tournée 25e anniversaire de l’album Jagged Little Pill ne s’arrêta finalement pas au Canada.

La chanteuse canadienne devait à l’origine se produire à Toronto, Ottawa et Québec en juillet 2020 mais ces spectacles avaient dû être reportés en raison de la pandémie. Le nouveau calendrier publié hier ne prévoit toutefois plus de représentations en sol canadien.

Alanis Morissette donnera donc le coup d'envoi de sa nouvelle tournée internationale au Texas le 12 août prochain et terminera celle-ci aux Philippines en novembre 2022.

Jagged Little Pill, le troisième album d’Alanis Morissette, a été lancé le 13 juin 1995. Comprenant des hits comme You Oughta Know, Hand in my Pocket, You Learn, Head over Feet et Ironic, celui-ci est rapidement devenu l'un des disques les plus vendus par une artiste féminine.

Après huit ans d’absence, Alanis Morissette a lancé en juillet 2020 son 9e album en carrière. Intitulé Such Pretty Forks in the Road, ce disque comprend 11 nouvelles chansons, dont Reasons I Drink, Smiling et Ablaze. En mai dernier, l’artiste originaire d’Ottawa a également dévoilé la version studio de sa touchante chanson Rest dédiée à Chester Bennington, le défunt chanteur de Linkin Park.