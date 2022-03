Alanis Morissette en concert à Montréal et Ottawa cet été

Bonne nouvelle pour les fans d’Alanis Morissette! La chanteuse canadienne a annoncé mardi de nouvelles représentations de la tournée anniversaire de son album Jagged Little Pill qui l’amèneront notamment à Montréal et Ottawa!

Alanis Morissette participera d’abord au Bluesfest d’Ottawa, sa ville natale, le 10 juillet prochain. Puis, le 12 juillet, la rockeuse de 47 ans montera sur la scène du Centre Bell de Montréal avec, en première partie, le groupe américain Garbage. Les billets pour ce concert seront mis en vente ce vendredi 11 mars, dès 10 h.

La tournée anniversaire de Jagged Little Pill devait à l’origine débuter en décembre 2019, avec des arrêts prévus au Bluesfest d’Ottawa et au Festival d'été de Québec, avant d’être reportée en raison de la pandémie. Puis, en juin dernier, Alanis Morissette avait annoncé les nouvelles dates de sa tournée qui ne comprenait malheureusement aucun spectacle au Canada.

Paru le 13 juin 1995, Jagged Little Pill est rapidement devenu l'un des disques les plus vendus par une artiste féminine, grâce à des hits comme You Oughta Know, Hand in my Pocket, You Learn, Head over Feet et Ironic.

Après huit ans d’absence, Alanis Morissette a lancé en juillet 2020 son 9e album en carrière. Intitulé Such Pretty Forks in the Road, ce disque compte 11 nouvelles chansons, dont Reasons I Drink, Smiling et Ablaze.

Alanis Morissette compte par ailleurs développer une sitcom en partie inspirée de sa propre vie! Intitulée Relatable, cette comédie suivra le quotidien d’une femme dans la quarantaine qui, après avoir été une star du rock dans sa jeunesse, est maintenant mariée et mère de trois enfants.