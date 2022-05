Alanis Morissette intronisée au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens

Après Bryan Adams et Jim Vallance, au tour d’Alanis Morissette de faire son entrée au prestigieux Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens! La cérémonie d’intronisation de la chanteuse canadienne aura lieu le 24 septembre prochain, au Massey Hall de Toronto.

« Certains albums définissent une génération, mais peu d’albums peuvent transformer une génération comme l’a fait Jagged Little Pill. Alanis a réalisé un tour de force en traçant sa propre voie dans le paysage du rock alternatif des années 90 dominé par les hommes. Son approche intrépide de la composition a influencé toute une génération d’auteures-compositrices comme Avril Lavigne, P!nk, Katy Perry, Serena Ryder, Beyoncé et Olivia Rodrigo, pour ne nommer que celles-là », a déclaré par voie de communiqué Stan Meissner, le président du Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens.

Au cours de sa prolifique carrière, Alanis Morissette a vendu un total de 60 millions de disques, dont pas moins de 30 millions d’exemplaires de Jagged Little Pill, son plus célèbre album paru en 1995 et porté par les hits You Oughta Know, Hand in my Pocket, You Learn, Head over Feet et Ironic.

Lors de la cérémonie d’intronisation, un spectacle sera présenté afin de rendre hommage à Alanis Morissette, Bryan Adams, Jim Vallance et deux autres auteurs-compositeurs canadiens dont les noms seront dévoilés ultérieurement. Parmi les artistes qui y participeront, mentionnons Charlotte Cardin, grande gagnante des plus récents Prix JUNO, ainsi que Serena Ryder et Jessie Reyez.

D’ici là, Alanis Morissette sera de passage cet été au Festival d’été de Québec, au Centre Bell de Montréal et au Bluesfest d’Ottawa, dans le cadre de la tournée anniversaire de son album Jagged Little Pill. La chanteuse de 47 ans y interprétera ses plus grands succès, ainsi que quelques chansons plus récentes, dont Olive Branch, Reasons I Drink, Smiling et Ablaze.