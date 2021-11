Alanis Morissette produira une sitcom inspirée de sa vie

Alanis Morissette développera une sitcom qui sera en partie inspirée de sa propre vie! Intitulée Relatable, cette comédie suivra le quotidien d’une femme dans la quarantaine qui, après avoir été une star du rock dans sa jeunesse, est maintenant mariée et mère de trois enfants.

En plus d’agir à titre de productrice exécutive de l'émission, Alanis Morissette composera la musique originale de Relatable. Elizabeth Beckwith, productrice de The Goldbergs, et Christopher Moynihan, co-créateur de Marlon, participeront également à ce projet qui sera diffusé sur la chaîne américaine ABC.

Après huit ans d’absence, Alanis Morissette a lancé en juillet 2020 son 9e album en carrière. Intitulé Such Pretty Forks in the Road, ce disque comprend 11 chansons, dont Reasons I Drink, Smiling et Ablaze.

L’artiste originaire d’Ottawa a également célébré le 25e anniversaire de Jagged Little Pill, son troisième album qui est devenu l'un des disques les plus vendus par une artiste féminine, grâce à des hits comme You Oughta Know, Hand in my Pocket, You Learn, Head over Feet et Ironic.