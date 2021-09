Alicia Keys publiera un roman inspiré de sa chanson Girl On Fire

Alicia Keys publiera le 1er mars 2022 un nouveau roman illustré inspiré de son grand succès Girl On Fire qui a atteint le sommet des palmarès en 2012! Le troisième livre de l’auteure-compositrice-interprète américaine de 40 ans sera co-écrit par Andrew Weiner et illustré par Brittney Williams.

Intitulé Girl On Fire (comme la chanson), ce roman racontera l'histoire de Lolo Wright, une jeune fille de 14 ans qui découvre qu'elle possède des pouvoirs de télékinésie. Celle-ci devra protéger son frère d'un policier qui fera feu sur lui par erreur.

« Lorsque j'ai écrit la chanson Girl On Fire, je savais que je l'écrivais pour cette fille qui avait besoin que quelqu'un lui dise que rien n'est impossible. Quand Andrew et moi avons eu l'idée de transposer cette chanson en roman illustré pour jeunes adultes, je savais que je voulais qu'il soit question d'une fille qui réalise la force qu'elle avait toujours eue en elle », a déclaré Alicia Keys par voie de communiqué.

« Il y a un peu de Lolo en chacun de nous. Nous avons tous le pouvoir de faire ce que nous n'aurions jamais pensé pouvoir faire et je suis extrêmement fière de pouvoir partager son histoire avec vous », a ajouté la chanteuse et écrivaine qui est convaincue que tous les lecteurs et lectrices tomberont amoureux du personnage principal de Girl On Fire.

Il s’agira du troisième livre d’Alicia Keys qui avait écrit Tears for Water : Poetry & Lyrics en 2004, puis More Myself : A Journey, en mars 2020. Quelques mois plus tard, la lauréate de 15 Grammy Awards a lancé son septième album studio intitulé ALICIA.