Andréanne A. Malette en tête des ventes d’albums au Canada

Andréanne A. Malette a une nouvelle raison de célébrer! Lancé le 29 janvier dernier, son album SITKA figure cette semaine au numéro 1 des ventes d’albums, non seulement au Québec mais aussi au Canada! Grâce à cet exploit, Andréanne A. Malette surpasse plusieurs stars internationales de la musique, dont The Weeknd, Taylor Swift, Harry Styles et Eminem.

« Très émue de découvrir aujourd'hui que SITKA se retrouve #1 des ventes au Québec et au Canada! En ces temps incertains pour les artistes, je reçois cette mention comme une immense marque d'amour et de solidarité de votre part. Merci à chacun d'entre vous qui achetez encore la musique, la mienne ou celle de mes consœurs et confrères », a réagi l’auteure-compositrice-interprète de 32 ans.

SITKA comprend 10 chansons écrites et composées par Andréanne A. Malette, dont les extraits Alaska et Le brasier. S’inspirant du froid et des forêts de l’Alaska, une région qu’affectionne particulièrement la chanteuse, cet album folk-pop aborde des thèmes comme la violence conjugale, l’émancipation, la dépression, le deuil, la culpabilité et l’espoir.

Le troisième disque en carrière d’Andréanne A. Malette succède à son album éponyme paru en novembre 2017. Acclamé par la critique, celui-ci regroupait notamment les succès Fou et Ici et ailleurs.

Sur une note un peu moins réjouissante, Andréanne A. Malette a annoncé que les prochains spectacles de sa tournée étaient reportés à des dates ultérieures, en raison du prolongement des mesures sanitaires liées à la pandémie.