Andy Fletcher de Depeche Mode s’éteint à l’âge de 60 ans

Andy Fletcher, l’un des membres fondateurs de Depeche Mode et claviériste du groupe, est décédé à l’âge de 60 ans. On ignore pour le moment la date exacte de son décès ainsi que la cause de celle-ci.

« Nous sommes choqués et remplis d’une immense tristesse suite au décès prématuré de notre cher ami, membre de la famille et membre du groupe. Fletch avait un véritable cœur en or et était toujours là quand vous aviez besoin de soutien, d’une conversation animée, d’une bonne rigolade ou d’une pinte fraîche », a indiqué le groupe britannique sur les réseaux sociaux.

Surnommé « Fletch », Andy Fletcher était né le 8 juillet 1961 à Nottingham, en Angleterre. Il y a deux ans, le musicien avait été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame en tant que membre de Depeche Mode.

Formé en 1980, Depeche Mode a connu un succès monstre dans les années 80 et 90 grâce à des hits comme Enjoy the Silence, Just Can’t Get Enough, Never Let Me Down Again, Policy of Truth, Strange Love, People Are People et Personal Jesus. Au total, la formation a vendu plus de cent millions de disques dans le monde.

Notons qu’Alan White, le batteur du groupe Yes, s’est lui aussi éteint jeudi, à l’âge de 72 ans.