Angèle annonce la date de sortie de son album Nonante-cinq

La nouvelle est tombée ce matin : c’est le 10 décembre prochain qu’Angèle lancera son album Nonante-cinq qui comprendra Bruxelles je t’aime, le premier extrait dévoilé la semaine dernière!

L’auteure-compositrice-interprète belge de 25 ans a fait cette annonce en publiant sur les réseaux sociaux une vidéo dans laquelle elle révèle les titres des chansons de son deuxième disque en carrière. Ne reculant devant rien, Angèle a même été filmée dans des montagnes russes!

Signifiant « 95 » en français, Nonante-cinq fait référence à l’année de naissance d’Angèle (1995). Ce disque comptera 12 chansons, dont un nouveau duo avec le rappeur belge Damso intitulé Démons. Il s’agira de la seconde collaboration entre les deux artistes qui avaient signé la pièce Silence il y a trois ans.

Nonante-cinq succédera à l’album Brol paru en 2018 et sur lequel on retrouvait notamment le hit Balance ton quoi. Un an plus tard, la chanteuse avait lancé une réédition comprenant le grand succès Oui ou Non.