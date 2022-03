Angèle annonce un spectacle au Centre Bell de Montréal

Angèle a annoncé lundi qu’elle sera de passage au Centre Bell de Montréal! Les fans de la chanteuse belge de 26 ans devront toutefois faire preuve d’un peu de patience puisque ce concert n’aura lieu que le 29 avril… 2023!

Ce spectacle s’inscrit dans le cadre de la tournée internationale Nonante-cinq d’Angèle. Pour l’occasion, la populaire auteure-compositrice-interprète interprétera sur scène les chansons de son album Nonante-cinq sorti en décembre dernier, dont les succès Bruxelles je t’aime et Démons en duo avec le rappeur belge Damso.

Signifiant « 95 » en français, Nonante-cinq fait référence à l’année de naissance d’Angèle (1995). Ce disque succède à l’album Brol paru en 2018 et sur lequel on retrouvait notamment le hit Balance ton quoi. Un an plus tard, la chanteuse avait lancé une réédition comprenant la pièce Oui ou Non.

Quant au dernier passage d’Angèle au Centre Bell, celui-ci remonte à décembre 2019, juste avant le début de la pandémie. Quelques mois plus tôt, la chanteuse avait présenté un spectacle au MTELUS de Montréal, à l’occasion des Francos.

Les billets pour le concert du 29 avril 2023 sont en vente dès maintenant sur le site d’Angèle.