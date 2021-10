Anthony Kavanagh lance son EP Finally et l’extrait I Choose You

Anthony Kavanagh a officiellement lancé vendredi Finally, son premier EP en carrière qui contient sept chansons anglophones, dont le nouvel extrait I Choose You! Fruit d’une collaboration avec le DJ Domeno, Garrett Raff et Marc Béland, cette pièce de l’artiste de 52 ans raconte l’intensité de la rencontre avec l’âme sœur.

« Le voici enfin ce fameux EP! Un projet que je caressais depuis longtemps et qui voit enfin le jour. Sept chansons, dont quatre nouvelles, que je suis fier de vous présenter. Pour en arriver là, je me suis entouré d’une équipe de pro. Des vrais hitmakers : Marc Dupré, John Nathaniel et Domeno. Cet opus est rempli d’amour et j’espère que vous le ressentirez! », a annoncé Anthony Kavanagh.

En plus d’I Choose You, Finally comprendra les chansons No Man Ever Told Ya, Got It et Let You Go, le premier extrait qui a connu un solide succès au Québec dès son lancement, en avril 2020.

Quant au vidéoclip de la chanson I Choose You, dont les premières mesures ne sont pas sans rappeler le classique Long Train Running des Doobie Brothers, celui-ci devrait être mis en ligne d’ici la mi-octobre.