Arcade Fire annonce un nouvel album et dévoile un premier extrait

Près de cinq ans après la sortie de l’album Everything Now en juillet 2017, Arcade Fire est de retour avec une toute nouvelle chanson baptisée The Lightning I, II! Cette nouveauté figurera sur WE, le sixième disque de la formation originaire de Montréal qui paraîtra le 6 mai prochain.

Composé de sept chansons écrites et composées durant la pandémie, l’album WE comprendra 40 minutes de musique divisées en deux faces représentant respectivement « la peur et la solitude de l'isolement » et « la joie et le pouvoir de la reconnexion ».

Enregistré en Nouvelle-Orléans, à El Paso au Texas et à Mount Desert Island dans le Maine, ce disque concept sera réalisé par Nigel Godrich qui a longtemps collaboré avec Radiohead.

Quant à la chanson The Lightning I, II, celle-ci est accompagnée d’un vidéoclip en noir et blanc de plus de 6 minutes réalisé par Emily Kai Bock et mettant en vedette Win Butler, Regine Chassagne, Tim Kingsbury, Jeremy Gara, Sarah Neufeld, Paul Beaubrun et Dan Boeckner.

Au cours des deux dernières années, Arcade Fire a présenté deux autres nouvelles chansons, soit Generation A en novembre 2020, puis Memories in the Age of Anxiety, une pièce instrumentale de 45 minutes dévoilée en avril 2021. Ces morceaux n’apparaîtront toutefois pas sur l’album WE.