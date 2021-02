Ariana Grande annonce la sortie de 4 nouvelles chansons

Les fans d’Ariana Grande auront bientôt droit à du nouveau matériel de leur chanteuse préférée! La star de 27 ans vient en effet d’annoncer la sortie prochaine d’une édition de luxe de son album Positions comportant 4 titres inédits!

Ces nouvelles chansons feront passer le nombre de pistes du sixième album studio d’Ariana Grande de 14 à 18, comme l’illustre la photo publiée sur Instagram par la chanteuse américaine.

Lancée le 30 octobre dernier, la version originale de Positions comprend notamment la chanson-titre qui a permis à la fiancée de Dalton Gomez de marquer l’histoire de la musique.

Ariana Grande a par ailleurs terminé le tournage du film Don’t Look Up. Diffusée sur Netflix, cette comédie dramatique mettra également en vedette Leonardo Dicaprio, Cate Blanchett, Meryl Streep et Jenifer Lawrence. Le scénario? Persuadés qu'une météorite s'apprête à détruire la Terre, deux astronomes se lanceront dans une tournée médiatique ayant pour but de prévenir la fin du monde.

On ignore pour l’instant la date de sortie du film Don’t Look Up, tout comme celle de l’édition de luxe de l’album Positions.