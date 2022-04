Ariana Grande, Ed Sheeran et BTS élus artistes favoris des jeunes

C’est ce week-end qu’avait lieu l’édition 2022 des Nickelodeon Kids’ Choice Awards qui récompensent chaque année les artistes les plus populaires chez les jeunes aux États-Unis!

Dans les catégories musicales, Ariana Grande et Ed Sheeran ont respectivement été élus Artiste féminine favorite et Artiste masculin favori, tandis que BTS s’est vu décerner le prix du Groupe favori.

De son côté, Billie Eilish s’est illustrée en remportant deux trophées : Album favori pour Happier Than Ever et Chanson favorite pour la pièce titre de ce disque. Olivia Rodrigo a pour sa part mérité le prix du Nouvel artiste favori, alors qu’Adele a décroché celui d’Artiste international favori.

Justin Bieber a fièrement représenté le Canada en recevant le trophée de la Collaboration musicale favorite pour son duo Stay interprété avec The Kid LAROI.

Animée par l’actrice et chanteuse Miranda Cosgrove ainsi que le footballeur Rob Gronkowski, la cérémonie était présentée cette année en direct de Santa Monica, en Californie.

Créés en 1988, les Kids’ Choice Awards rendent hommage aux personnalités du monde de la télévision, du cinéma, de la musique et du sport les plus appréciées des jeunes américains suite à un grand vote populaire.

Voici les lauréats 2022 dans les catégories musicales (en gras) :

FAVORITE FEMALE ARTIST

Adele

Ariana Grande

Billie Eilish

Cardi B

Lady Gaga

Taylor Swift

FAVORITE MALE ARTIST

Bruno Mars

Drake

Ed Sheeran

Justin Bieber

Shawn Mendes

The Weeknd

FAVORITE MUSIC GROUP

Black Eyed Peas

BTS

Florida Georgia Line

Jonas Brothers

Maroon 5

Migos

FAVORITE MUSIC COLLABORATION

“Beautiful Mistakes” — Maroon 5 featuring Megan Thee Stallion

“Best Friend” — Saweetie featuring Doja Cat

“Leave Before You Love Me” — Marshmello & Jonas Brothers

“Rumors” — Lizzo featuring Cardi B

“Save Your Tears” — The Weeknd & Ariana Grande

“STAY” — The Kid LAROI & Justin Bieber

FAVORITE GLOBAL MUSIC STAR

Adele (U.K.)

Camilo (Latin America)

Tones and I (Australia)

Tems (Africa)

BTS (Asia)

Rosalía (Europe)

Olivia Rodrigo (North America)

FAVORITE SONG

“All Too Well (Taylor’s Version)” — Taylor Swift

“Bad Habits” — Ed Sheeran

“Easy on Me” — Adele

“Happier Than Ever” — Billie Eilish

“Take My Breath” — The Weeknd

“Up” — Cardi B

FAVORITE BREAKOUT ARTIST

Chlöe

Glass Animals

Jack Harlow

Olivia Rodrigo

Saweetie

Walker Hayes

FAVORITE ALBUM

30 — Adele

Certified Lover Boy — Drake

Fearless (Taylor’s Version) — Taylor Swift

Happier Than Ever — Billie Eilish

Justice — Justin Bieber

Red (Taylor’s version) — Taylor Swift