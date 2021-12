Ariana Grande, Megan Thee Stallion et Jimmy Fallon chantent un Noël masqué

Cherchant à faire un pied de nez à la pandémie, Ariana Grande s’est jointe à Megan Thee Stallion et au célèbre animateur, acteur et humoriste américain pour lancer une toute nouvelle chanson de Noël baptisée It Was A… (Masked Christmas)!

Cette nouveauté est la deuxième collaboration entre Ariana Grande et Megan Thee Stallion qui avaient signé en février dernier la version remixée de la chanson 34+35, tirée de l’album Positions de l’auteure-compositrice-interprète de 28 ans paru en octobre 2020.

Ariana Grande compte à son actif deux EP de Noël, soit Christmas Kisses et Christmas & Chill, respectivement sortis en 2013 et 2015. On retrouvait notamment sur le premier la chanson Santa Tell Me qui avait connu un franc succès après avoir été ajouté à la réédition japonaise de l’album en 2014. Plus récemment, la chanteuse a collaboré avec Kelly Clarkson à la reprise de Santa, Can't You Hear Me.

It Was A… (Masked Christmas) est de son côté la toute première chanson de Noël interprétée par la rappeuse Megan Thee Stallion. Quant à Jimmy Fallon, celui-ci avait lancé en 2010 la pièce Drunk on Christmas avec John Rich, suivie en 2017 d’une reprise de Wonderful Christmastime de Paul McCartney mettant en vedette l'ex-Beatle et le groupe The Roots.