Ariana Grande obtient un milliard de vues pour No Tears Left to Cry

Après BTS plus tôt cette semaine, au tour d’Ariana Grande de voir un de ses vidéoclips franchir la barre du milliard de visionnements sur YouTube! Cette fois, il s’agit du clip de la chanson No Tears Left to Cry mis en ligne le 20 avril 2018.

No Tears Left to Cry est le cinquième vidéoclip d’Ariana Grande à atteindre le milliard de vues sur YouTube, après Break Free en collaboration avec Zedd, Bang Bang avec Jessie J et Nicki Minaj, Side to Side avec Nicki Minaj et Problem avec Iggy Azalea.

Selon les données fournies par YouTube, Ariana Grande a cumulé plus de 5,7 milliards de visionnements sur la célèbre plateforme au cours des 12 derniers mois. Grâce à ses 47,7 millions d'abonnés, la star de 27 fait partie des cinq artistes les plus populaires actuellement sur YouTube.

Intitulé Positions, le plus récent album d’Ariana Grande a été lancé le 30 octobre dernier. Une édition de luxe de ce disque a été mise sur le marché en février dernier. On y retrouve 5 pistes supplémentaires, dont la version remixée de la chanson 34+35 interprétée avec Megan Thee Stallion et Doja Cat.