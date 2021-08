Ariane Moffatt adapte son album Incarnat pour le cinéma

Après la scène, l’album Incarnat d’Ariane Moffatt se transporte maintenant sur grand écran! La chanteuse a en effet annoncé lundi que la version cinématographique de son plus récent album serait présentée en avant-première au Festival du nouveau cinéma de Montréal (FNC), le 2 septembre prochain.

Une seconde projection d’Incarnat piano-film aura lieu le 4 septembre au Festival de musique émergente (FME) de Rouyn-Noranda, tandis qu’une soirée de lancement officielle sera organisée le 20 octobre au Théâtre Outremont de Montréal.

« Incarnat a plusieurs vies, il est musique sur disque et sur scène ça va de soi. C’est maintenant en un film que se déploie une nouvelle facette du projet. Une proposition musicale et cinématographique imaginée par Philippe Cyr, également metteur en scène du spectacle, et coréalisée avec Charles Grenier », a déclaré Ariane Moffatt sur les réseaux sociaux.

On pourra retrouver dans ce court-métrage cinq chansons de l’album Incarnat, soit la pièce-titre, Distance, Phèdre en forêt, Beauté et Nature. Selon le communiqué de presse, on décrit ce film comme une « version intimiste » du septième album studio de l’auteure-compositrice-interprète de 42 ans paru le 26 mars dernier. On promet également aux cinéphiles « un riche univers visuel » et « une oscillation entre le sublime et l’impuissance ».

Rappelons qu’Ariane Moffatt remontera sur scène le 1er septembre, dans le cadre de sa nouvelle tournée qui sillonnera tout le Québec jusqu’en avril 2022.