Ariane Moffatt dévoile son album Incarnat en avant-première

Vous souhaitez découvrir le nouvel album d’Ariane Moffatt avant même sa sortie officielle, ce vendredi 26 mars? Eh bien, c’est maintenant possible! L’auteure-compositrice-interprète a fait toute une surprise à ses fans, mercredi, en permettant à ceux-ci d’écouter en primeur son disque Incarnat, directement sur son site web, 48 heures avant son lancement.

Le septième album studio d’Ariane Moffatt comprend un total de 12 chansons, dont les extraits Espoir et Beauté, respectivement dévoilés en novembre 2020 et février 2021. On y retrouve également une adaptation du classique Everybody’s Got To Learn Sometime popularisé par le groupe britannique The Korgis en 1980, puis repris par Beck 24 ans plus tard.

Incarnat succède à Petites mains précieuses paru en 2018. En avril dernier, l’artiste de 41 ans nous avait également offert un tout premier album avec son collectif SOMMM, dont le succès Sunshine qui a gravi les plus hautes marches des palmarès.

En plus de collaborer à la nouvelle édition de Star Académie, Ariane Moffatt remontera sur scène les 20 et 21 mai prochains au Théâtre Corona de Montréal, avant d’entamer une tournée qui s’arrêtera dans une quinzaine de villes à travers le Québec.