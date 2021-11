Astro, cofondateur du groupe UB40 est décédé à 64 ans

Terence Wilson (alias Astro) est décédé ce week-end à l’âge de 64 ans. Le chanteur britannique s’était fait connaître en tant que membre fondateur du groupe de reggae UB40 qui a connu son heure de gloire dans les années 1980 avec des hits comme Red Red Wine.

« Nous sommes totalement effondrés de devoir vous dire que notre bien-aimé Astro est décédé aujourd'hui après une brève maladie. Le monde ne sera jamais le même sans lui », a annoncé sur les réseaux sociaux la « nouvelle » formation UB40 featuring Ali Campbell & Astro qu’avait créée Terence Wilson en 2013.

Il s’agit du deuxième membre original de UB40 à s’éteindre en 2021, après Brian Travers décédé des suites d’un cancer en août dernier, à l’âge de 62 ans.

Fondé en 1978, UB40 a connu beaucoup de succès avec des reprises de chansons comme Red Red Wine de Neil Diamond, I Got You Babe de Sonny & Cher et Can’t Help Falling In Love d’Elvis Presley.